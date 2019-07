La Chigiana presenta la classe di Canto

Gli allievi della classe di Canto dell’Accademia Chigiana, condotta da William Matteuzzi, domani si esibiranno in concerto

Provengono da 50 nazioni diverse, e convergono all’Accademia Chigiana di Siena d’estate per perfezionarsi con i migliori docenti del mondo: sono gli allievi della Summer Academy chigiana, protagonisti dei concerti della serie Chigiana Factor e delle originali produzioni chigiane, in cui si esibiscono a fianco ai più grandi interpreti internazionali. Domani sera, sarà la volta degli allievi della classe di canto di William Matteuzzi, alle 21.15 a Palazzo Chigi Saracini. Il programma spazia da Mozart a Puccini, passando da Rossini, Meyerbeer, Verdi, Bizet, Arditi, Spontini, Offenbach, con un accento sulla grande tradizione del Belcanto, territorio d’elezione del Matteuzzi tenore, e dell’Opera ottocentesca italiana e francese.



Tenore bolognese, William Matteuzzi sviluppa quelle qualità tecniche che lo porteranno ad essere una delle colonne portanti della “Belcanto Renaissance” maschile mondiale. Debutta a Milano con Manon di Massenet. Da quel momento in poi debutterà in oltre cento ruoli che attraversano un lasso di tempo stilistico molto vasto: da Monteverdi a Stravinskij, dal Recitar cantando al Belcanto, dal romantico fino al moderno. Nel 1980 ha vinto il Concorso Enrico Caruso. Ha debuttato al Metropolitan di New York nel 1988, nel ruolo del Conte d’Almaviva nel Barbiere di Siviglia. L’ampio repertorio comprende oltre cento ruoli delle epoche più diverse: dal Recitar cantando al Belcanto, dal romantico fino al moderno. È inoltre uno specialista rossiniano.

L’estensione eccezionale, che gli permette di raggiungere il fa sovracuto a voce piena, gli ha consentito di riprendere in modo integrale alcuni ruoli in opere che furono dei puri tenori contraltini, come Giovanni Battista Rubini e Giovanni David. La sua discografia operistica è alquanto vasta. Ha inciso inoltre diversi recital d’arie d’opera, da camera e antiche. Anche l’attività concertistica è molto densa, con moltissimi recital tenuti in tutto il mondo. Si dedica anche all’insegnamento, tenendo masterclass di tecnica vocale e interpretazione belcantistica in Germania, Giappone e in Italia. Insegna all’Accademia Chigiana dal 2016.



Il Chigiana International Festival & Summer Academy 2019, Out of Nature, si dispiega in un cartellone di 60 eventi – concerti sinfonici, corali, recital e incontri – dal 6 luglio al 31 agosto, nelle più suggestive location della città di Siena e delle Terre Senesi, in cui a fianco ai più affascinanti artisti e interpreti della scena musicale contemporanea mondiale – Lilya Zilberstein, Fabio Luisi,Salvatore Sciarrino,Mari Kimura, Manu Delago, Kassel Jaeger, Antonio Caggiano e il Chigiana Percussion Ensemble, Anton e Daniel Gerzenberg, Monica Bacelli, il Quartetto Noûs, il Quartetto Prometeo, Stefano Battaglia, Ernst Reijseger, Ivo Nilsson, Kathleen Tagg, Patrick Gallois, David Krakauer, Alessandro Carbonare, David Geringas, Antonio Meneses, Salvatore Accardo, Elliot Fisk, Christian Schmitt, Pino Ettorre, Bruno Giuranna – affiorano i volti della scena concertistica emergente, provenienti da oltre 50 nazioni, che collaborano alla realizzazione di una manifestazione unica in cui alta formazione, produzione e grande spettacolo diventano una cosa sola.



Il Chigiana International Festival & Summer Academy 2019 è realizzato con il sostegno determinante della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Toscana, Banca Monte dei Paschi di Siena, Lega del Chianti, Comune di Siena, Opera della Metropolitana e Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino, Complesso Museale Santa Maria della Scala, Siena Parcheggi, Finanziaria Senese di Sviluppo, Ferrovie dello Stato, Rotary Club Siena Est e Rotary Club Siena. Inoltre, per alcuni specifici progetti, si ringraziano l’Università degli Studi e l’Università per Stranieri di Siena, l’Associazione Siena Jazz, l’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci, i Conservatori della Toscana, Inner Room Siena, i Comuni di Castellina in Chianti, Sovicille, Murlo e Colle Val d’Elsa, il Parco delle Sculture del Chianti, l’Associazione Culturale E20 Virtus di Poggibonsi, il Festival Quartetto d’Archi di Loro Ciuffenna, la Compagnia Corps Rompu, l’Associazione Amolamiaterra, l’Associazione Le Dimore del Quartetto, le residenze Campansi e Villa I Lecci. Si ringraziano in modo particolare Confindustria Toscana Sud, l’Associazione Nazionale Anziani Pensionati di Confartigianato e gli altri membri dell’Albo d’onore, oltre che tutti gli Amici della Chigiana, per il caloroso e generoso sostegno riservato all’Accademia.



Media partner del Chigiana International Festival 2019 sono Trenitalia, Classica HD, Amadeus, La Nazione QN, RadioSienaTV e SienaNews. Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con Radio 3 Rai e Radio Classica Rai che trasmetteranno alcuni dei più importanti concerti del Festival.





PROGRAMMA





1 agosto, giovedì, Palazzo Chigi Saracini, ore 21.15, Concerto del Corso di Canto

William Matteuzzi docente

Francesco De Poli pianista collaboratore



Gioachino Rossini

Pesaro 1792 – Passy de Paris 1868

dalla Petite Messe Solemnelle

O salutaris hostia

Wing Yan Chan soprano (Hong Kong)



da L’italiana in Algeri

Con tutta la sua boria… Le femmine d’Italia

Alessio Fortune Ejiugwo baritono (Italia)





Wolfgang Amadeus Mozart

Salisburgo 1756 – Vienna 1791

da Le nozze di Figaro

Voi che sapete

Viola Bambini mezzosoprano (Italia)



da Don Giovanni

Don Ottavio son morta!…Or sai chi l’onore

Masumi Osada soprano (Giappone)



Giacomo Puccini

Lucca 1858 – Bruxelles 1924

da La rondine

Chi il bel sogno

Stefania Paddeu soprano (Italia)



Gioachino Rossini

da Les soirées musicales

La gita in gondola, barcarolla

He Jiangchen tenore (Cina)



Giuseppe Verdi

Roncole di Busseto 1813 – Milano 1901

da Attila

Liberamente or piangi…. Oh! Nel fuggente nuvolo

Maria Ramazzotto soprano (Italia)



Gaspare Spontini

Maiolati, Ancona 1774 – 1851

da La vestale

Figlia del cielo, Inno del mattino

Fiorenza Maione (Italia), Maritina Tampakopoulou (Grecia), Stefania Paddeu (Italia),

Masumi Osada, Wing Yan Chan soprani



Luigi Arditi

Crescentino, Vercelli 1822 – Hove, Regno Unito 1903

Il bacio valzer

Georgia Conzato soprano (Italia/Australia)



Giuseppe Verdi

da Rigoletto

Gualtier Maldè… Caro nome

Fiorenza Maione soprano



Giacomo Meyerbeer

Berlino 1791 – Parigi 1864

da Dinorah

Ombre légère

Ornella De Luca soprano (Italia/Brasile)



Georges Bizet

Parigi 1838 – Bougival, Francia 1875

da Carmen

Votre toast

Yuki Kuroda baritono (Giappone)



Nous avons en tête une affaire

Ornella De Luca, Maria Ramazzotto soprani

Viola Bambini mezzosoprano

He Jiangchen tenore

Alessio Fortune Ejiugwo baritono



Giuseppe Verdi

da Un ballo in maschera

Ecco l’orrido campo

Maritina Tampakopoulou soprano



Jacques Offenbach

Colonia 1819 – Parigi 1880

da Orphée aux enfers

Il m’a semblé sur mon épaule, duo de la mouche

Georgia Conzato soprano

Yuki Kuroda baritono





Francesco De Poli pianoforte