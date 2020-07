Biblioteca degli Intronati, apertura per la consultazione dei documenti

Da lunedì 27 luglio 2020 la Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena torna aperta al pubblico per la consultazione dei documenti antichi e moderni. Dopo uno specifico iter burocratico, osservando le linee guida della Regione Toscana sull’epidemia da Covid-19 che hanno portato alla stesura di un protocollo specifico per biblioteche ed archivi, è stato necessario seguire un processo di ripresa graduale: prima con la restituzione ed il prestito dei libri, poi con la sanificazione degli ambienti ed i successivi allestimenti e riorganizzazione degli spazi fino alla ripresa del servizio di consultazione che seguirà precise disposizioni.

Infatti, si svolgerà in Sala Storica dove saranno a disposizione degli utenti 14 postazioni individuali, dieci riservate alla lettura e studio del materiale moderno e quattro per quello antico. Dato il numero ridotto delle postazioni non è previsto il loro utilizzo per la lettura e lo studio esclusivamente di libri propri. L’accesso ai locali e alla consultazione dei documenti avverrà su appuntamento. Per prenotare sarà necessario innanzitutto scrivere a [email protected] | [email protected] indicando i documenti desiderati: ogni utente potrà richiedere fino a un massimo di 3 opere. Successivamente sarà inviata un’email con le istruzioni per la prenotazione del posto. L’orario del servizio di consultazione sarà attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.30 ed il martedì e giovedì dalle 9 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.

I locali della Biblioteca pubblica saranno inibiti agli utenti poiché la loro conformazione e le condizioni ambientali non garantiscono i necessari presupposti di sicurezza; saranno inoltre inaccessibili per motivi logistici l’emeroteca e la sala manoscritti e rari. Per il momento non verrà riattivata la consultazione dei quotidiani correnti, per cui gli utenti sono invitati ad utilizzare la piattaforma digitale Mlol (per iscriversi e per ricevere informazioni sul funzionamento del servizio scrivere a [email protected] | [email protected] ).

Per accedere alla Biblioteca Comunale è necessario indossare i dispositivi di protezione individuale e rispettare le distanze di sicurezza previsti dalla normativa vigente. I servizi di restituzione e di prestito, riattivati a giugno, continueranno a seguire le modalità già comunicate. Infine, il servizio di consultazione dei documenti dell’Archivio storico sarà riattivato successivamente.