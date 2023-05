Bando per progetti contro bullismo e cyberbullismo: la Regione stanzia 800 mila euro

La Regione Toscana si muove e pensa a nuove azioni contro bullismo e cyberbullismo. La giunta regionale, su proposta dell’assessore Stefano Ciuoffo, ha appena approvato una delibera attraverso la quale ha stanziato 800 mila euro, spalmati sugli anni 2023 e 2024, proprio per azioni di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Per fare questo verranno coinvolte scuole, terzo settore e associazioni sportive toscane, che saranno chiamate a trattare queste tematiche che sono tristemente sempre più presenti nella nostra quotidianità.

Il bando, che sarà pubblicato a breve, prevede infatti la concessione di contributi agli enti locali per la realizzazione di progetti in materia di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole e nelle associazioni sportive. I contributi che verranno concessi varieranno tra i 5 mila e i 15 mila euro per ogni progetto.

Verranno finanziati i progetti di contrasto al bullismo e al cyberbullismo più meritevoli, cercando di valorizzare e premiare quelle progettualità che vedranno ampi partenariati (con la presenza di più scuole e più associazioni sportive) e un approccio legato alla cosiddetta “peer education”, l’educazione tra pari, ovvero quella modalità di intervento che parte dai coetanei delle stesse vittime di bullismo e che vede come protagonisti gli stessi ragazzi nelle azioni di contrasto.

“Siamo partiti – dichiarano il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e l’assessore regionale Stefano Ciuoffo – dalla significativa e crescente diffusione del fenomeno anche in Toscana. Quindi, dal momento che il nostro sforzo è da tempo teso a migliorare le condizioni di sicurezza delle comunità locali, abbiamo ritenuto importante arricchire il ventaglio di azioni in materia di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo con un’ulteriore misura, che vedrà i giovani e le giovani toscane direttamente protagoniste, nei contesti scolastici e sportivi”.

Gennaro Groppa