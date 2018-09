Banca d’Italia riapre Palazzo delle Papesse

Riaprono le Papesse in occasione dell’evento ”La notte dei ricercatori”

La Banca d’Italia aprirà in via straordinaria al pubblico le porte del Palazzo delle Papesse di Siena, in occasione il prossimo 28 settembre dell’evento ”La notte dei ricercatori”. Sarà possibile visitare il complesso dalle 13 alle 20, nell’ambito dell’iniziativa culturale voluta da Bankitalia per la presentazione del restauro del palazzo. “Attraverso le stanze del palazzo – spiegano da via Nazionale – sarà possibile ripercorrere tutta la sua storia a partire dalla costruzione iniziata nel lontano 1469, fino al restauro recentemente eseguito: il progetto nei dettagli, le indagini scientifiche, le tecnologie utilizzate per i lavori di restauro e i segreti del paramento murario che da anni sono oggetto di studio e di ricerca da parte di professionisti e restauratori del settore”.

Il Palazzo delle Papesse ha ospitato dal 1998 un centro d’arte contemporanea. Il centro ha organizzato mostre, sia collettive che personali. Ha fatto parte della Tra Art- Rete Toscana di Arte Contemporanea, una rete pubblica di iniziative e centri sul territorio Toscano creata per sostenere le arti e le culture contemporanee. All’interno del Palazzo delle Papesse avevano trovato spazio anche l’Accademia per le Arti, le Scienze Multimediali ArsNova e Radio papesse, un progetto incentrato sull’audio creato in collaborazione dalle Papesse e da Tra Art. Il Centro d’Arte Contemporanea è stato chiuso nel 2008 ed è tornato alla Banca d’Italia che in un primo momento lo aveva messo in vendita.