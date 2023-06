Metamorfosi animali, lucciole e foto naturalistiche nel nuovo ciclo di iniziative dell’Accademia dei Fisiocritici

Un pomeriggio fatto di vari ingredienti, ossia argomenti, da gustare come un menu: è ciò che propone “Menu-scienza del giorno”, il nuovo ciclo di iniziative creato dall’Accademia dei Fisiocritici che si inaugura il 15 giugno alle ore 17. Il primo e il secondo piatto lo offrono due esperti di insetti, Marco Di Domenico e Fabrizio Fanti e il dessert il fotografo naturalista Giovanni Bencini. In chiusura il menu prevede perfino uno “spettacolo”.

Di Domenico, autore del libro “Taccuino delle metamorfosi”, presenta le metamorfosi animali in un viaggio dalle spugne all’uomo. Quasi tutti gli animali hanno due o più vite, diversissime tra loro per aspetto ed ecologia: la metamorfosi è infatti la regola in buona parte degli insetti e degli invertebrati marini, in tutti gli anfibi e in moltissimi parassiti e pesci.

“Le lucciole: quelle misteriose creature luminose” è la pietanza offerta da Fanti, autore della “Guida delle lucciole d’Italia. Lampyridae”: il volume, incentrato sul riconoscimento delle specie presenti nel nostro paese e sulla loro biologia ed ecologia, è completato da aneddoti e curiosità su queste delicate creature che si accendono all’unisono nelle notti primaverili ed estive.

Ciliegina sulla torta l’apertura della mostra “Sguardi obiettivi: quando la natura ti cattura” con foto strepitose di un poeta dell’obiettivo come Bencini: attimi rubati alla natura per fissarli in quadri fotografici pieni di emozioni. Saranno esposti fino al 31 agosto e acquistabili a favore del Museo di Storia Naturale dell’Accademia.

La sera trasferimento all’Orto de’ Pecci per ammirare, in quella valle urbana di Siena, lo spettacolo notturno “La danza delle lucciole”. Per i partecipanti all’iniziativa in aula magna dell’Accademia sarà possibile cenare al ristorante All’Orto de’ Pecci, previa prenotazione personale entro il 13 giugno, usufruendo di uno sconto. Il programma potrà essere seguito in presenza o in diretta sul canale YouTube Accademia Fisiocritici Siena.