La Chigiana prima tra le istituzioni musicali della Regione Toscana nel concorso Art bonus

Si conclude oggi la sesta edizione del Concorso “Progetto Art Bonus dell’anno 2021”, ideato nel 2016 da Ales S.p.A (Società responsabile del programma di gestione e promozione dell’Art Bonus per conto del Ministero della cultura) in collaborazione con Promo PA Fondazione – LuBeC.

L’iniziativa, che premia il progetto culturale più votato tra quelli selezionati sulla piattaforma, è nata con l’obiettivo di promuovere una sempre più diffusa conoscenza della Legge Art Bonus e premiare l’impegno di quanti, beneficiari e mecenati, rendono possibile attraverso l’Art Bonus il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese. Dal 2016 al 2020 il lancio di ogni edizione del concorso è avvenuto in ottobre a Lucca durante il Forum internazionale LuBeC – Lucca Beni Culturali.

L’Art Bonus è stato istituito dal Ministero della Cultura quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale italiano. Consente un credito di imposta, pari al 65% dell’importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.

Gli obiettivi del concorso sono quelli di promuovere la conoscenza della Legge Art Bonus e premiare l’impegno di quanti rendono possibile il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese attraverso l’Art Bonus, come opportunità per cittadini, imprese ed enti non commerciali di dare valore alla cultura identitaria dei loro territori. La gara dei progetti si svolge in due fasi, coinvolgendo una giuria popolare che voti i progetti prima sulla piattaforma del concorso e poi sui social.

Sono ammesse al Concorso tutte le Istituzioni culturali e di spettacolo italiane titolate all’utilizzo dell’Art Bonus. Il pubblico partecipa esprimendo il proprio voto online per il progetto prescelto. Il Concorso 2021, lanciato a gennaio 2022, ha visto per la prima volta la partecipazione dell’Accademia Chigiana di Siena con il proprio Chigiana International Festival 2021, intitolato “Diverso”, incentrato sui molteplici aspetti della diversità culturale rispetto al contesto storico, geografico, sociale, umano e comunicativo in cui viviamo.

Il Festival ha presentato 60 concerti con 18 prime esecuzioni assolute, 6 prime esecuzioni nazionali, un ampio numero di lavori di compositrici contemporanee (13) provenienti da tutto il mondo (Giappone, Belgio, Stati Uniti, Brasile, Olanda…) e uno speciale focus dedicato a 23 opere del compositore americano vivente Steve Reich. Al centro del Festival il concerto tenuto dall’Orchestra dell’Accademia Nazionale Santa Cecilia di Roma, diretta da Antonio Pappano con Ilya Gringolts, violino solista a Siena in Piazza del Campo.

Il progetto ha ricevuto 822 voti complessivi. Grazie a tale risultato l’Accademia ha raggiunto il 1° posto tra le Istituzioni musicali della Regione Toscana, il 6° posto tra tutti i progetti in gara nella regione (72) e il 51° posto sui 365 progetti che hanno partecipato al concorso su scala nazionale.

www.artbonus.gov.it/concorso.