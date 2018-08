I viaggi potenti di Laetitia Demortreux-Velez in mostra per ArteSiena

La rassegna artistica ArteSiena 2018 prosegue con i “Viaggi” di Laetitia Demortreux-Velez, un’esposizione che mette in mostra una selezione di tele dedicate a tanti luoghi del mondo visitati dall’artista, tra cui non poteva mancare la Toscana.

La pittrice si è formata a Parigi dove ha conseguito la laurea alla Scuola nazionale superiore di arti decorative e da lì si è dedicata interamente alla pittura. Ha esposto i suoi quadri in numerose gallerie parigine, tra cui la Galleria d’arte e comunicazione e lo Chatelet Victoria Area, partecipando anche a numerose fiere e saloni (Fiere nazionali di Belle Arti, Salone degli Indipendenti, Fiera Marini).

In Italia ha esposto le sue opere nel cuore della vita artistica milanese all’interno degli spazi espositivi del Superstudio Group, conosciuto anche come “la Cittadella dell’immagine”.

La pittrice è un’instancabile viaggiatrice; ha soggiornato in Italia, Spagna, Marocco e nel Sultanato dell’Oman.

I viaggi le sono serviti a “ricaricarsi di una luce potente” che restituisce nelle tele attraverso un sapiente gioco di contrasti improntato alla ricerca della giusta armonia. Attraverso la mostra senese, in programma alla Galleria Cesare Olmastroni (via di Città, 75) dal 21 al 26 agosto, sarà possibile scoprire l’arte di Laetitia Demortreux-Velez, i paesaggi toscani e urbani tratti dai suoi viaggi e una serie di nudi ispirati alla ricerca del perfetto equilibrio tra luce, volume, massa. La luce è la grande protagonista delle sue opere, una luce forte che imprime e semplifica le forme. La pittura diventa così ritmata e sinuosa al tempo stesso, nobilitata dai pigmenti a olio attraverso impasti e sovrapposizioni studiate per ottenere profondità, densità e trasparenza.

L’esposizione, a ingresso libero, visitabile ogni giorno dalle 15.30 alle 18.30, sarà inaugurata il 21 agosto alle ore 17.30.