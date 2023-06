Chigiana: i giovani compositori internazionali protagonisti dell’evento conclusivo del Film scoring intensive program

L’Accademia Chigiana, in collaborazione con Toscana Film Commission, dipartimento di Fondazione Sistema Toscana, presenta a Siena l’evento conclusivo del Chigiana Film Scoring Intensive Program. Domenica 4 giugno alle ore 16.00 presso il Cinema Nuovo Pendola di Siena saranno presentati e premiati i lavori di composizione, orchestrazione e sound design realizzati dai 10 allievi partecipanti alla seconda edizione del prestigioso corso internazionale di musica per film, realizzati con l’impiego delle tecnologie più avanzate per il suono applicate alla cinematografia.

Dopo 3 settimane di intenso lavoro, con uno staff che annovera i migliori docenti e professionisti del settore, pluripremiati e di alto standing internazionale, molti dei quali provenienti dal mondo di Hollywood, i giovani compositori (professionisti e studenti), presenteranno al pubblico 10 clip video, della durata di circa 3 minuti ciascuna, le cui colonne sonore originali sono state composte per un’orchestra sinfonica di 42 elementi, grazie alla collaborazione con l’ORT – Orchestra della Toscana. Le soundtrack sono state registrate secondo i più alti standard professionali al Teatro Verdi di Firenze e saranno diffuse in dolby stereo 5.1. Le clip sono sequenze tratte da celebri film di cui gli allievi hanno composto una nuova colonna sonora originale. Il Chigiana Film Scoring Intensive Program è l’unico in Europa ad offrire agli allievi la possibilità di avere a disposizione un’orchestra sinfonica a pieno organico per la composizione delle colonne sonore, nonché di un ensemble da camera composto di musicisti di assoluto prestigio.

Gli allievi provenienti da diversi Paesi del mondo (Regno Unito, Colombia, Stati Uniti, Italia, Belgio, Canada e Spagna), hanno avuto l’opportunità, grazie a questo nuovo programma dell’Accademia Chigiana, di specializzarsi con alcuni tra i principali protagonisti della scena della produzione musicale per la cinematografia: Patrick Kirst, Docente dello Screen Scoring Program presso la Thornton School of Music – University of Southern California, istituzione centrale per la fiorente industria dei media di Los Angeles; Anna Drubich, compositrice nata in Russia e residente a Los Angeles, autrice della colonna sonora della serie Anna Karenina, del film Barbarians (2022) e del documentario Navalny, vincitore quest’anno del premio Oscar; Timothy Huling, pluripremiato arrangiatore, produttore, direttore d’orchestra e docente di orchestrazione presso il Berklee College of Music a Boston, tra le più prestigiose istituzioni di alta formazione musicale del mondo; Alessio Miraglia, produttore, compositore e ingegnere del suono, autore di colonne sonore per film internazionali, di produzioni Netflix e Disney e della musica per celebri campagne pubblicitarie; Marco Beltrami, compositore e direttore d’orchestra americano, autore di colonne sonore di celebri film (Terminator 3, Carrie-lo sguardo di Satana, Wolverine, A quiet place, Acque profonde, solo per citarne alcuni e numerose serie televisive); Buck Sanders, produttore, compositore e ingegnere del suono tra i più richiesti a Los Angeles; Lawrence Shragge, pluripremiato esploratore musicale, autore di 165 colonne sonore; Marco Streccioni (insieme a Gabriele Conti), ingegnere del suono e guru della registrazione in studio per grandi orchestre, storico collaboratore di Ennio Morricone e del centro di produzione RAI di Roma e con la Sofia Record Factory; Tim Starnes, produttore, editore musicale, ingegnere del suono e compositore, ha lavorato a Il Signore degli Anelli e King Kong. I docenti del corso sono coadiuvati dagli assistenti David Cerquetti (tra i più promettenti autori italiani della nuovissima generazione) e Giuseppe Lori.

Gli allievi partecipanti Hubert Aouattah, Davide Leo, Juan Riccardo Forero Moncada, Andreu Diport i Feliu, Yue Zhao, Antonio Fajardo Medellìn, Gabriele Schiavi, Glenn Schoonmaker, Jackson Spargur, Sean Whytock oltre ad aver approfondito le tecniche compositive e di orchestrazione, hanno prodotto una colonna sonora originale di 3 minuti per scene tratte da importanti pellicole cinematografiche. Gli allievi più meritevoli riceveranno il premio per la migliore colonna sonora originale e per il migliore storytelling.

Il Film Scoring Intensive Program è uno dei moduli del nuovo progetto “Suono e Immagine” con l’obiettivo di avviare collaborazioni professionali nazionali e internazionali. Un particolare ringraziamento va ai partner coinvolti: Fondazione Sistema Toscana, con Toscana Film Commission e Manifatture Digitali Cinema, University of Southern California, Berklee College of Music (Boston), Orchestra della Toscana – ORT, insieme ai partner istituzionali Regione Toscana, Comune di Siena e Fondazione Monte dei Paschi di Siena, oltre ai partner tecnici Adam Audio, FOCUSRITE Group e Terre Cablate di Siena.

Per l’allestimento degli spazi di lavoro e le dotazioni tecniche delle aule di ascolto e mixaggio, il Film Scoring Intensive Program si è avvalso del contributo determinante di Adam Audio, Focusrite Group e Terrecablate, con cui ha avviato significative partnership.

Con la creazione dell’area di attività Suono e Immagine l’Accademia Chigiana intende porsi in linea di continuità con la sua eredità storica e sviluppare in senso innovativo quella che è stata la sua prestigiosa offerta formativa nell’ambito della musica per film, che in passato ha avuto la presenza di grandi protagonisti quali Francesco Lavagnino, Nino Rota e i premi Oscar Ennio Morricone, Nicola Piovani e Luis Bacalov. Con il Chigiana Film Scoring Intensive Program Siena si conferma al centro delle nuove dinamiche connesse con l’integrazione delle competenze e la sperimentazione nel settore dell’innovazione culturale e dello spettacolo, favorendo l’accesso dei giovani alle più avanzate forme di comunicazione e divulgazione della conoscenza.

Il progetto Suono e Immagine, in appena un anno, ha già prodotto, in collaborazione con la Toscana Film Commission, importanti risultati, con la realizzazione a Siena delle parti di archi della colonna sonora firmata da David Rhodes, per il film di animazione di Enzo D’Alò “Mary e lo spirito di mezzanotte” presentato nel febbraio scorso con grande successo al Festival di Berlino; poche settimane fa si sono svolte nella sede dell’Accademia alcune riprese del film opera prima “Diciannove” del regista Giovanni Tortorici, prodotto da Luca Guadagnino, cui la Chigiana ha contribuito proponendo musicisti e fonici per la registrazione della scena di un concerto ambientato nel salone di Palazzo Chigi Saracini” e l’ex allievo, ora assistente del corso, David Cerquetti, ha ricevuto la sua prima commissione per la realizzazione della colonna sonora del film di Marco De Luca “Buio come il cuore”, in collaborazione con Bixio Edizioni Musicali.

Il nuovo progetto formativo Chigiana Film Scoring Intensive Program rappresenta un importante arricchimento dell’offerta culturale della Regione Toscana, con sviluppi di grande appeal per il mondo del cinema e dell’audiovisivo. L’obiettivo è quello di sviluppare competenze rare e specialistiche, particolarmente apprezzate dalle case di produzione, favorendo l’avvio alla carriera dei giovani talenti musicali che desiderano lavorare nell’ambito delle discipline dell’audiovisivo. La collaborazione con Toscana Film Commission realizza sul territorio toscano una realtà d’eccellenza in ambito audiovisivo unica in Italia e competitiva anche in ambito internazionale.

L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti.