A San Gimignano gli “Stati generali della bellezza”: due giorni su cultura e turismo con il ministro Franceschini

Due giorni dedicati alla bellezza, alla cultura e al turismo nel cuore della Toscana. A San Gimignano il 5 e 6 luglio si svolgeranno “Gli Stati generali della Bellezza”, la prima Assemblea Nazionale degli Assessori alla Cultura e Turismo.

Un’occasione unica di confronto, scambio di idee, proposte e buone pratiche tra Sindaci, Assessori e rappresentanti del mondo della cultura e del turismo.

“Ali è da sempre impegnata a sostenere la crescita locale attraverso la valorizzazione delle straordinarie qualità storiche, paesaggistiche e ambientali che caratterizzano i territori del nostro Paese – spiega Matteo Ricci, Presidente nazionale Ali e Sindaco di Pesaro – . Negli ultimi anni molte città hanno fatto un grande salto di qualità dal punto di vista delle politiche ambientali e culturali, ma ci sono ancora amplissimi spazi di crescita sostenibile se le politiche per la cultura, il turismo e la cura del patrimonio naturale vengono indirizzate in modo unitario e innovativo. Per questo abbiamo pensato agli Stati Generali della Bellezza, per dare voce a chi lavora ogni giorno in questi importanti settori e condividere politiche, idee e progetti: fare rete, insieme, per far crescere l’Italia”.

Nella giornata di martedì 5 luglio, a partire dalle ore 15, apriranno i lavori il Sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci, Responsabile ALI Cultura e Turismo, e il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, Presidente Ali Toscana.

Alle ore 15.30 seguirà il panel su “I Borghi più Belli d’Italia” con gli interventi di Federico Ignesti, Sindaco di Scarperia San Piero; Luigi Massa, Sindaco di Offida; Paola Carrara, Assessora Cultura e Turismo del Comune di Garessio; Fiorello Primi, Presidente de “I Borghi più Belli d’Italia”.

Alle ore 17.30, si parlerà delle “Città Unesco” con gli interventi di: Cecilia Del Re, Assessora per il Comune di Firenze; Carlo Marino, Sindaco di Caserta; Matteo Lepore, Sindaco di Bologna; Stefania Proietti, Sindaca di Assisi; Claudio Corradino, Sindaco di Biella; Daniela Ghergo, Sindaca di Fabriano; Rogério Santos, Sindaco di Santos (Brasile); Massimo Riccardo, Rappresentante Permanente d’Italia all’UNESCO; Gian Carlo Muzzarelli, Sindaco di Modena; Emanuele Bolla, Assessore al Turismo, Eventi, Manifestazioni e Città Creative UNESCO; Francesca Merloni, UNESCO Goodwill Ambassador.

A seguire, conclusive speeches con Angelo Pittro, Direttore Lonely Planet Italia, Giuseppe Roma, Vicepresidente del Touring Club Italiano, e Maria Elena Rossi, Direttrice Marketing ENIT.

Mercoledì 6 luglio, dopo la presentazione del Piano di Gestione UNESCO “Centro Storico di San Gimignano”, alle ore 10 interviene il Governatore della Regione Toscana Eugenio Giani. A seguire “Le Capitali della Cultura” con gli interventi di: Mattia Palazzi, Sindaco di Mantova; Emilio Del Bono, Sindaco di Brescia; Raimondo Ambrosino, Sindaco di Procida; Domenico Bennardi, Sindaco di Matera; Daniele Vimini, Vice Sindaco di Pesaro.

A chiudere i lavori della due giorni, il Presidente nazionale Ali e Sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, e il Ministro per i Beni Culturali, Dario Franceschini che discuteranno della “bellezza dei Comuni italiani”.