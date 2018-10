Accademia Chigiana, biglietti e abbonamenti della 96esima Micat in Vertice: ecco come fare

Tutti i prezzi di biglietti e abbonamenti della stagione musicale 2018/19 dell’Accademia Chigiana

BIGLIETTI

Prezzi

TEATRO DEI ROZZI

Primi posti (platea e palchi di I e II ordine): interi € 25 ridotti* € 20

Ingressi (palchi di III e IV ordine): interi € 18 ridotti* € 10

PALAZZO CHIGI SARACINI

Primi posti: interi € 25 ridotti* € 20

Ingressi: interi € 18 ridotti* € 10

CHIESA DI SANT’AGOSTINO

Ingressi € 5

CATTEDRALE

Ingresso gratuito

* Le riduzioni sui biglietti sono riservate agli studenti, ai giovani sotto i 26 anni, alle persone di età superiore ai 65 anni, e ad Enti convenzionati.

Prevendita e vendita biglietti

I biglietti delle singole manifestazioni saranno in vendita il giorno precedente al concerto dalle ore 16 alle ore 18.30 presso la biglietteria di Palazzo Chigi Saracini. Il giorno del concerto la vendita sarà effettuata a partire da due ore prima dello spettacolo presso le rispettive sedi (fanno eccezione i concerti del 22 novembre e 17 maggio per i quali la vendita sarà effettuata presso il Teatro dei Rozzi dalle ore 16).

Acquisto online

I biglietti di tutti i concerti in programma possono essere acquistati sul sito www.chigiana.it dal 19 novembre fino alle ore 12 del giorno del concerto, utilizzando carte di credito dei circuiti Visa, Mastercard, oppure – con il sovrapprezzo di € 1,50 – sul portale TicketOne.it (anche presso i rivenditori terzi autorizzati). Fa eccezione il concerto del 22 novembre per il quale la vendita online avrà inizio a partire dal 29 ottobre.

Prenotazioni (tel. 333.9385543)

È possibile prenotare a partire dal 19 novembre dal lunedì al venerdì (ad eccezione del giorni festivi) dalle ore 9,30 alle ore 12,30 al numero telefonico 333.9385543. La prenotazione dovrà essere confermata con l’invio a mezzo fax (0577288124) o all’indirizzo e-mail [email protected] della ricevuta del pagamento del relativo importo, che potrà essere effettuato a mezzo versamento sul c/c postale 14032536 o versamento sul c/c della Banca Monte dei Paschi di Siena (codice IBAN IT 08 B 01030 14217 000063125544), intestati alla Fondazione Accademia Musicale Chigiana onlus (via di Città, 89 – 53100 Siena).

Ritiro biglietti

I biglietti acquistati online o prenotati telefonicamente potranno essere ritirati il giorno precedente al concerto presso la biglietteria di Palazzo Chigi Saracini e il giorno del concerto presso le rispettive sedi, nell’orario indicato per la vendita.

ABBONAMENTI

Prezzi

Primi posti: interi € 200 ridotti * € 160

Ingressi: interi € 150 ridotti * € 80

Carnet “Per Te” (22 novembre, 17 maggio e tre concerti a scelta) interi € 100 ridotti* € 75

* Le riduzioni sono riservate agli studenti, ai giovani sotto i 26 anni e a chi abbia compiuto 65 anni.

Dall’11 ottobre al 2 novembre dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore12.30, è possibile riconfermare e prenotare nuovi abbonamenti chiamando il numero 0577 220920).

Dal 6 al 16 novembre, dal lunedì al sabato, dalle ore 11.30 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 18.30, è possibile acquistare gli abbonamenti presso la biglietteria di Palazzo Chigi Saracini.

Previa prenotazione gli abbonati potranno usufruire di posti riservati per gli eventi in Cattedrale (21 dicembre 2018 e 19 aprile 2019).

Speciali convenzioni

Biglietti di ingresso al prezzo di € 5 per i possessori della Carta Universitaria “Studente della Toscana” e per gli studenti del Polo Musicale e delle scuole primarie e secondarie senesi, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Speciali convenzioni con altri enti e associazioni.

Eventuale cambiamento di posto

La Direzione si riserva la possibilità di effettuare spostamenti di alcuni posti in abbonamento per destinarli ad esigenze tecniche.

Smarrimento abbonamenti

La tessera di abbonamento non è duplicabile per ragioni fiscali.

In caso di smarrimento, l’abbonato dovrà presentare copia dell’avvenuta denuncia presso l’autorità competente per poter ritirare in biglietteria un titolo di ingresso sostitutivo.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Accademia Musicale Chigiana (tel. 0577.220920 o, nelle ore di biglietteria, al numero 333.9385543).