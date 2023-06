A Padova inaugurato il più grande museo universitario scientifico italiano

Si amplia l’offerta di Opera Laboratori con l’inaugurazione del Museo della Natura e dell’Uomo e con il percorso che permette di ripercorrere a Padova le tappe della nascita della scienza moderna. Il Museo della Natura e dell’Uomo dell’Università di Padova si articola in 38 sale e vede esposti più di 3.500 beni storici, di cui oltre 3.200 beni restaurati in vista dell’esposizione, 25 modelli tattili nella sezione di zoologia e conterà 193 vetrine, 89 multimediali ed exhibit, 80 pannelli di sala e altri 31 pannelli grafici a tutta parete. Il museo nasce dalla fusione delle ricchissime collezioni naturalistiche che sono state costruite per secoli da studiosi ed esploratori dell’Università degli Studi di Padova, a fini di ricerca e didattica. Il nuovo allestimento riunisce in un unico percorso espositivo i preesistenti Musei universitari di Mineralogia, Geologia e Paleontologia, Antropologia e Zoologia, integrandoli in una narrazione coerente e appassionante, arricchita da un intelligente apparato grafico, testuale e multimediale, a raccontare una storia planetaria dai suoi esordi, più di quattro miliardi di anni fa, fino ai giorni nostri. Il nuovo museo trova sede al complesso di Palazzo Cavalli, che ha il suo cuore nel palazzo storico edificato nella seconda metà del Cinquecento alle porte di Padova. Il Museo apre ufficialmente domani, sabato 24 giugno e sarà visitabile da martedì a domenica.