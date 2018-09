Servizio civile, le nuove opportunità: dalla Asl all’università, dall’Arci alle Acli

Una nuova opportunità per i giovani che risiedono nel territorio della Asl Toscana sud est (Arezzo, Siena e Grosseto), grazie ai progetti di Servizio Civile Nazionale predisposti dall’Azienda.

Il Servizio Civile opera nel rispetto dei principi che un’Azienda Sanitaria fa propri da sempre: solidarietà, partecipazione, inclusione, utilità sociale, con un’ottica di potenziamento dell’occupazione giovanile.

In provincia di Siena ci sono a disposizione 10 posti per 2 progetti, destinati ai giovani tra i 18 e i 28 anni, i quali potranno scegliere di presentare domanda per uno solo di questi.

I progetti sono: “SER-D Siena. Accoglienza al cambiamento di stile” – 4 volontari; “Verifica dei beni mobili Asl Toscana sud est e aggiornamento dei dati inventariali” – 6 volontari.

Le domande devono essere presentate entro il 28 settembre 2018, in una delle seguenti modalità:

– Invio PEC all’indirizzo [email protected] (il candidato deve essere titolare di PEC);

– Raccomandata A/R indirizzata a Ufficio Protocollo Azienda USL Toscana sud est, piazza Carlo Rosselli, 26 – 53100 Siena (non fa fede il timbro postale);

– A mano presso Ufficio Protocollo presso sede Asl in piazza Carlo Rosselli, 26, 53100 Siena (orario lun-ven 8,30-12,30).

I giovani che accederanno a uno dei progetti saranno impegnati per 30 ore settimanali per 12 mesi, con un compenso di 433,80 euro mensili. Per il bando e tutte le informazioni, è possibile visitare il sito www.uslsudest.toscana.it, oppure contattare l’Ufficio Servizio Civile della sede Asl di Siena in piazza Carlo Rosselli, 26, attraverso i seguenti recapiti: email

[email protected], tel. 0577/536068.

Ed ecco le occasioni all’università per stranieri

Bando per il Servizio Civile Universale:

12 posti all’Università per Stranieri di Siena.

Un’esperienza di qualità all’interno di un Ateneo internazionale

È stato pubblicato sul sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale il bando per la selezione di volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale. Tra i posti disponibili in Toscana, dodici sono presso l’Università per Stranieri di Siena, che propone i due progetti “BiblioUNISTRASI3” e “OrientaUNISTRASI3”, in continuità con quelli attivati negli anni precedenti.

Nel progetto BiblioUNISTRASI3 i volontari saranno impegnati in un lavoro di studio, ricerca, valorizzazione, promozione volto alla salvaguardia e alla promozione della Biblioteca dell’Università: l’obiettivo è migliorare i servizi offerti nelle attività di catalogazione, di conservazione e valorizzazione del patrimonio posseduto, sia nel settore librario che in quello audiovisivo.

Nel progetto OrientaUNISTRASI3 i volontari coadiuveranno l’Università nel potenziamento dei servizi di informazione, comunicazione, accoglienza e diritto allo studio in favore di una vastissima utenza, incrementando la qualità e la quantità dei servizi in favore dei cittadini, delle famiglie, degli studenti e delle loro famiglie.

I progetti durano 12 mesi, sono retribuiti con un compenso mensile di 433,80 euro e offrono la possibilità di fare una significativa esperienza formativa all’interno di un Ateneo con studenti italiani e internazionali.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione dei volontari è il 28 settembre 2018.

Per partecipare al bando occorre essere maggiorenni ma non aver superato i 28 anni. Tutte le informazioni sono disponibili nel sito dell’Università per Stranieri di Siena: www.unistrasi.it

9 POSTI PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE CON LE ACLI SIENA

Le Acli Siena offrono 9 posti per volontari del Servizio Civile Nazionale: un’interessante opportunità in un momento particolarmente delicato per i giovani, oltre che un modo per entrare in contatto con la realtà delle Acli, da sempre impegnate per la tutela dei valori della libertà, della democrazia, della giustizia, della pace e della solidarietà.

Possono presentare domanda i cittadini italiani, dell’Unione europea e anche i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del 28 settembre 2018 direttamente alle Acli Nazionali che provvederanno ad effettuare la selezione dei giovani. Il servizio civile ha durata di un anno e prevede un impegno settimanale di 30 ore, con un compenso mensile di 433.80 euro.

I giovani interessati potranno scegliere tra i seguenti progetti: Impariamo ad imparare (2 posti disponibili), Sistema sociale e famiglia (2 posti), C come cittadino (1 posto), Valore sport (1 posto), Ancora giovani nonostante l’età (3 posti).

Per ulteriori informazioni sui singoli progetti, sui requisiti richiesti e sulla documentazione necessaria è possibile visionare www.acliserviziocivile.org e www.aclisiena.it oppure rivolgersi alla sede Acli di Siena (tel. 0577/281232).

Arci Siena: otto opportunità di servizio civile nazionale

Nuove opportunità di servizio civile nazionale all’Arci provinciale di Siena, con otto posti a disposizione e due progetti nei settori dell’immigrazione e della cultura. Le domande di partecipazione possono essere presentate fino a venerdì 28 settembre da parte di giovani italiani e stranieri dai 18 ai 28 anni. La durata dei progetti è di 12 mesi per 30 ore settimanali, con un compenso mensile di 433,80 euro.

Il progetto nell’ambito dell’immigrazione si chiama “Contatti Migranti”, mette a disposizione quattro posti e prevede attività e servizi socio-culturali rivolti ai migranti per favorire la loro integrazione, da svolgere al fianco degli operatori dell’Arci provinciale di Siena. In ambito culturale, invece, l’associazione propone il progetto “Nuove opportunità culturali”, che prevede attività culturali, fra cui il premio di narrativa breve “Formiche Rosse” e la collaborazione con RadioLabo, webradio dell’Arci provinciale di Siena.

Informazioni. Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno e non superato il ventottesimo anno di età. Le domande possono essere consegnate a mano; attraverso Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo [email protected] oppure tramite raccomandata A/R ad Arci Servizio Civile Siena, Piazza Maestri del Lavoro, 27 – 53100 Siena. Non fa fede il timbro postale. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Arci provinciale di Siena dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17, al numero 0577-247510 oppure all’indirizzo e-mail [email protected] I progetti e il bando sono disponibili anche sul sito www.arciserviziocivile.it.