L’amore più forte di tutto: Samantha e Massimiliano sposi, dalla tragedia alle nozze

L’amore è la forza più grande di tutte e corre sopra al dolore, sopra alla morte ma sempre con uno sguardo intenso al ricordo: le nozze che si sono celebrate sabato scorso, 4 agosto, tra Samantha Betti e Massimiliano Tuccio, sono il simbolo di questo amore.

Si deve fare un passo indietro per conoscere la storia che ha commosso tutta Italia. Un passo che riporta al terribile boato che la notte del 24 agosto 2016 squarciò il centro Italia – numerose grandi scosse si susseguirono poi per giorni – lasciando morte e macerie tra l’Umbria, il Lazio e le Marche. Trecento i morti, oltre 400 i feriti, migliaia gli sfollati. Amatrice, Arquata del Tronto e Accumoli i luoghi devastati completamente. Proprio qui, ad Accumoli, dove Massimiliano è nato l’8 giugno di 37 anni fa, il terremoto si è portato via il fratello del ragazzo con la compagna e i due figli piccoli. Mentre dormivano, la morte li ha colti nel sonno. Il campanile di Accumoli è crollato sull’abitazione. Andrea Tuccio, fratello di Massimiliano, sarebbe stato trovato morto accanto alla sua Graziella. Con loro il piccolo Riccardo di appena 8 mesi – la vittima più giovane del terremoto che ha squarciato il ventre dell’Italia – e Stefano, l’altro figlio di 7 anni.

Una storia che ha commosso l’Italia e ne ha varcato i confini, nel momento in cui Massimiliano – ormai adottato a Siena tra i paracadutisti della Folgore da quando aveva 18 anni – e Samantha, che a Siena è nata e cresciuta, stavano organizzando il loro matrimonio.

“Andrea insisteva perché ci sposassimo presto, non vedeva l’ora di partecipare alle nozze” ci avrebbe raccontato Massimiliano nell’intervista rilasciata dopo il terremoto. Così è stato.

Per il dolore di una famiglia che non troverà mai pace, una gioia immensa come il coronamento del sogno tra due ragazzi che a Siena si sono innamorati e che a due anni di distanza, con i difficili giorni dopo il terremoto passati nei luoghi del sisma che continuavano a tremare, per il riconoscimento delle salme e per stare vicino alla famiglia, sono riusciti a convolare a nozze.

In un caldo pomeriggio di agosto, nel cuore della Toscana elegante ed esclusivo e con un matrimonio impeccabile ed emozionante, circondati dalle famiglie e dagli amici veri – della Contrada della Tartuca ma non solo – oltre che dai paracadutisti che da Siena sono arrivati per festeggiare il caporalmaggiore capo scelto Tuccio, Massimiliano e Samantha ce l’hanno fatta. Una cerimonia emozionante che per tutti i presenti è stata davvero la possibilità di sorridere all’amore che è più forte di tutto. Andrea, Graziella, Stefano e Riccardo c’erano. Si percepivano. Sorridevano, di certo, abbracciandosi tra i petali di fiori e i palloncini lasciati andare come pensieri belli su, nel cielo. Accarezzando Massimiliano e Samantha in questo giorno di festa e di rinascita.

Katiuscia Vaselli