L’agenda del 18 aprile – Chiusura del Franci Festival con Christian Schmitt. Mirkoeilcane al Santa Chiara Lab. E jazz cocktail.

Così il falso finisce in bottiglia. Vere e proprie “fake”, un mercato molto florido per internet dove i rischi riguardano l’utilizzo per il vino di denominazioni uguali o simili per indicare prodotti molto diversi. Si comincia dal Chianti fatto in California per arrivare al Bordolino argentino nella versione bianco e rosso con tanto di bandiera tricolore, il Marsala sudamericano e quello statunitense tra le contraffazioni e imitazioni dei nostri vini e liquori più prestigiosi che – svela Coldiretti nello stand del Vinitaly in corso a Verona – complessivamente provocano perdite stimabili in oltre un miliardo di euro sui mercati mondiali