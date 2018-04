Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, Siena si fa blu

Il 2 aprile si celebra la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, sancita dall’ONU per mettere in evidenza le problematiche di milioni di persone autistiche, con l’obiettivo di promuovere la ricerca scientifica e la solidarietà per chi ne è colpito. L’occasione per incontrarsi, testimoniare, proporre un nuovo modo di pensare, ‘diverso’ dal solito. Attraverso la campagna “Light it up blue”, promossa dall’organizzazione internazionale Autism Speaks, i principali monumenti delle città del mondo verranno illuminati di blu, così come lo sarà la Cappella di Piazza del Campo la sera del lunedì di Pasqua..

Sì perché essere consapevoli dell’autismo significa prendere coscienza dei numeri, purtroppo altissimi e in continuo aumento, della gravità, ma anche delle possibilità che questi bambini possono avere.

L’Associazione Autismo Siena-Piccolo Principe dal 2011 si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni affinché le persone autistiche di ogni età, ed i loro familiari, ricevano l’attenzione che meritano.

Ricco il programma che vede coinvolte, quest’anno, ben 10 città. Insieme a Siena Castelnuovo Berardenga, Chiusi, Colle Val d’Elsa, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Pienza, San Gimignano, Sovicille, e la USL sud est Toscana, impegnate in iniziative per dare visibilità all’autismo.

Verrà illuminato di blu, colore dell’autismo, almeno un monumento in ogni Comune e la sede Usl di Siena. In parallelo le associazioni e commercianti locali esporranno e diffonderanno il materiale informativo preparato per l’occasione dall’Associazione AS-PP.

Anche il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, essendo da tempo in prima linea sui temi della sicurezza delle persone disabili, anche con l’obiettivo di contribuire a far crescere la consapevolezza nelle persone su questi temi, promuove ogni possibile iniziativa utile a tal fine. Una di queste iniziative, che consiste nell’illuminare di blu i più importanti monumenti o edifici della città, sarà adottata anche dal Comando di Siena che per l’intera notte tra il 1 Aprile ed il 2 Aprile illuminerà di blu il castello di manovra della Sede centrale sulla Strada del Ruffolo.