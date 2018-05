Giornata internazionale dell’infermiere: a Siena sono mille al servizio dei cittadini

L’importanza dell’infermiere al servizio dei cittadini senesi: oggi l’occasione per evidenziare l’importanza della figura così vicina al paziente.

Perché oggi, 12 maggio, si festeggia in tutto il mondo la Giornata Internazionale dell’Infermiere, un’occasione per sottolineare l’importanza di questa figura sanitaria, sempre più specializzata nell’assistenza e nella presa in carico dei cittadini bisognosi. “L’impronta dell’infermiere” è il tema scelto quest’anno e vuol rappresentare l’evoluzione nel tempo della professione.

“Sono 3972 gli infermieri nella Asl Toscana sud est- afferma Lorenzo Baragatti, direttore delle professioni infermieristiche – 2870 sono ospedalieri e 1102 prestano la loro opera nel territorio. Non posso non ringraziarli, perché sono loro la spina dorsale dell’Azienda. Ogni giorno si prendono cura di coloro che in un certo periodo della vita necessitano di cure infermieristiche e assistenza, collaborando con gli altri professionisti e partecipando ai continui processo di sviluppo dell’Azienda. Questa è una giornata in cui riflettere sul nostro lavoro e far sentire ai cittadini che ci siamo e che insieme possiamo crescere”.



Nella provincia senese gli infermieri della Asl Toscana sud est sono 969 e anche quest’anno parteciperanno agli eventi organizzati dall’Ordine che si concluderanno sabato 12 maggio con la proiezione del film “Non è mai troppo tardi”.