Narcotrafficante arrestato: era nella casa dell’ex Siena Nanni

Eduardo Aparecido de Almeida arrestato nella residenza di Nanni, ex calciatore del Siena

Eduardo Aparecido de Almeida, uno dei capi dell’organizzazione criminale brasiliana nata nello Stato di San Paolo ‘Primeiro Comando da Capital’ (Pcc), è stato arrestato ieri pomeriggio ad Asuncion, in una lussuosa residenza che secondo il procuratore paraguaiano Lorena Ledesma appartiene all’ex calciatore argentino Roberto Nanni, protagonista di una poco fortunata apparizione nel campionato italiano (Siena, Messina e Crotone) fra il 2005 ed il 2008. Lo riferisce ‘Radio Nanduti digital’. Ricercato dalle polizie del Mercosur per quattro condanne per traffico di droga, De Almeida e’ il numero due del Pcc e, a quanto risulta, era impegnato nella tessitura di collegamenti fra trafficanti della Bolivia e del Paraguay. Secondo l’emittente, che cita fonti giudiziarie, il pregiudicato contava con la protezione di un ufficiale della polizia paraguaiana che gli aveva fornito documenti falsi per muoversi liberamente. L’arresto ha permesso anche di sequestrare sistemi di comunicazione, un ingente somma di denaro, automobili e motociclette di lusso. La procura ha disposto il trasferimento di de Almeida a Punta del Este, da dove sara’ espulso dal Paraguay e consegnato alle autorità brasiliane. Da parte sua l’ex calciatore Nanni ha confermato al quotidiano ‘Abc Color’ di essere il proprietario dell’appartamento in cui risiedeva il brasiliano, precisando pero’ che lo stesso era in gestione ad una società immobiliare che lo affittava a clienti occasionali.

Presentato ufficialmente dal Siena il 14 luglio 2005, Nanni debutta in Coppa Italia il 7 agosto 2005 nella partita vinta contro la Juve Stabia per 2-1. Debutta in A il 25 ottobre 2005, giocando da titolare nella partita contro la Fiorentina persa per 2-1. Clamoroso quello che accade nella successiva partita contro il Chievo: entra al 19′ del secondo tempo, per poi uscire 5 minuti dopo. Nella sessione del mercato invernale passa al Messina. A parte un gol contro Lecce, periodo a Messina non è molto brillante per Nanni. L’anno successivo torna in Italia andando a giocare a Crotone dove rimarrà per tutta la stagione 2006-2007. La stagione termina con la retrocessione della squadra. Rientrato dal prestito, rimane svincolato e torna in Argentina.