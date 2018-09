Maria Grazia Cappelli è tornata: rientrata da sola in ospedale

Maria Grazia Cappelli è tornata: una storia a lieto fine dopo quattro giorni di angoscia per i familiari e per le forze dell’ordine e i tanti volontari impegnati nelle ricerche a tutto campo, anche con l’aiuto dei cani molecolari e dei droni.

Maria Grazia è ritornata spontaneamente in ospedale alle ore 2.20 di stanotte. La donna, 47 anni, si era allontanata, alla stessa ora del 30 agosto, mentre era ricoverata presso il reparto di Medicina Interna 2 dell’Aou Senese. Sono in corso accertamenti clinici per valutare lo stato di salute della paziente. «Una notizia che ci rincuora – ha detto Valtere Giovannini, direttore generale – . Siamo molto contenti per la sua famiglia che ha vissuto tre giorni di grandi preoccupazioni. Ringraziamo la Prefettura, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e le Istituzioni per la grande collaborazione e tutto il personale che ha partecipato attivamente alle ricerche con grande impegno e generosità».

Verranno fatti accertamenti tuttavia la donna sembra essere in buone condizioni: si era nascosta nella zona dove si trova l’asilo dell’ospedale ma in un angolo praticamente irraggiungibile da chiunque. Poi, infreddolita, aveva deciso di tornare. Per Maria Grazia muoversi dentro il dedalo di corridoi e piani del policlinico delle Scotte non è stato un problema, alcuni anni fa aveva infatti lavorato per una ditta che operava dentro l’azienda ospedaliera.