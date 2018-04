L’intossicazione di sei bambini si trasforma in una lite Tiemme-Comune

In provincia di Siena, sono tante le località che hanno nomi stravaganti ed originali e capita spesso di imbattersi in cartelli che fanno sorridere o si prestano a battute e doppi sensi. Inizieremo questo viaggio dividendo il territorio in diverse zone (Chianti, Crete, Val di Chiana, Val d’Orcia ecc…), oggi inizieremo dalla Val di Merse. Ovviamente incominceremo dal paese di Orgia, conosciuto in tutta Italia e osannato in tantissimi siti. Beh sappiate che non il toponimo non deriva assolutamente da quello che veniva detto e immaginato, ivvero da feste pagane in onore del Dio Bacco, ma ha l’etimo in hordeum,