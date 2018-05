50mila studenti in Italia “salvano” l’ambiente col progetto Energicamente di Estra

Quali sono le energie rinnovabili? Come ridurre i consumi usando in maniera corretta gli elettrodomestici? In che modo le nuove tecnologie possono aiutarci a inquinare meno? Questi sono solo alcuni dei tanti insegnamenti di Energicamente (www.energicamenteonline.it), il progetto lanciato dalla multiutility italiana Estra e da Legambiente che, giunto alla sua conclusione, ha coinvolto ben 771 scuole e circa 50mila bambini e ragazzi di tutta Italia, oltre a più di 1.000 insegnanti.

Energicamente ha messo gratuitamente a disposizione di insegnanti e famiglie una innovativa piattaforma on line completa di percorsi didattici e attività ludiche, a cui hanno partecipato le classi degli ultimi due anni delle scuole primarie e le scuole secondarie di I° grado del territorio nazionale, per sensibilizzare gli alunni sui temi dell’energia pulita, del risparmio energetico e per far conoscere loro i vantaggi dello smart living e delle nuove tecnologiche a tutela dell’ambiente. Con Energicamente hanno imparato che meno si spreca, più si risparmia e più si fa bene al Pianeta, perché l’uso intelligente e razionale dell’energia è lo strumento più prezioso per combattere gli effetti dei cambiamenti climatici.

Il progetto Energicamente si è anche aggiudicato il primo premio per la Categoria “Ambiente, Consumo Responsabile e Iniziative No Profit” del 19° Interactive Key Award, il Festival dedicato alla comunicazione pubblicitaria all digital su web e mobile. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri 15 maggio presso il Nuovo Auditorium IULM 6, in Via Carlo Bo 7, a Milano.

Il concorso “Energia in Squadra”: hanno vinto 8 istituti

Ma non finisce qui. Con Energicamente i bambini e i ragazzi sono diventati veri e propri protagonisti dell’innovazione energetica grazie a “Energia in Squadra”, il concorso educativo che si è appena concluso e che è stato vinto da otto scuole italiane: la scuola primaria Raffaele Scauda di Torre del Greco (Napoli) in Campania, la scuola primaria Plesso Custodia di Polistena (Reggio Calabria) in Calabria, la scuola secondaria di I° grado Anastasio De Filis di Terni in Umbria, la scuola primaria Istituto Domus Mariae di Pescara in Abruzzo, la scuola secondaria di I° grado Antonio Gramsci di Colli al Volturno (Isernia) in Molise, la scuola primaria Karol Wojtyla di Bagheria (Palermo) in Sicilia, la scuola secondaria di I° grado Giuseppe Ungaretti di Grosseto in Toscana, la scuola primaria Luigi Sperandei di Camerano di Ancona nelle Marche.

In premio avranno gli “EstraDay”

Gli 8 vincitori si aggiudicheranno come premio gli “EstraDay”, una giornata di festa e giochi sull’energia in cui i bambini e i ragazzi saranno protagonisti di azioni concrete di cittadinanza e si sfideranno a squadre su tematiche legate all’energia.

Ri-Energy, il concorso che premia le famiglie più attente al risparmio energetico

Le famiglie dei bambini e dei ragazzi che hanno aderito a Energicamente hanno avuto modo di partecipare attivamente compilando un questionario sull’energia e sulle abitudini di consumo e di risparmio del proprio nucleo familiare. Al primo classificato nazionale andrà una City Bike elettrica, mentre ai primi classificati di Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Campania, Molise, Calabria, Sicilia andrà una box contenente accessori all’insegna dello smart living. I nomi dei vincitori saranno resi noti entro il 31 maggio.

«Un’azienda come la nostra che guarda sempre al futuro deve saper innovare anche quando si tratta di promuovere stili di vita consapevoli. E siamo molto soddisfatti di come le novità digitali introdotte quest’anno a Energicamente siano state accolte con entusiasmo dai bambini e ragazzi coinvolti. Promuovere stili di vita consapevoli e responsabili tra i più piccoli significa anche riuscire a trovare gli strumenti adatti per comunicare con loro. Averlo fatto è un importante risultato», ha spiegato Francesco Macrì, Presidente di Estra.

«La lotta ai cambiamenti climatici passa anche dai piccoli gesti, dall’impegno concreto di ognuno di noi – spiega Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente – Il successo di Energicamente è proprio questo: l’aver coinvolto 50mila studenti, migliaia di insegnanti e altrettante famiglie che oggi hanno tutti gli strumenti per scegliere e diffondere stili di vita sostenibili che rispettino l’ambiente, riducano le emissioni climalteranti e allo stesso tempo consentono anche un risparmio economico diretto ai cittadini. Ciascuno di noi può e deve fare la differenza. Servono poi chiaramente scelte politiche importanti. L’Italia quest’anno dovrà presentare il proprio Piano energia e clima e il nostro Paese ha tutte le carte in regola per svolgere un ruolo da protagonista in Europa nella rivoluzione energetica».

Corsi di formazione gratuiti per gli insegnanti

Grazie ad Energicamente gli insegnanti hanno potuto accedere a un corso in modalità e-learning e gratuito a cura di Legambiente e volto a dare un supporto metodologico alla progettazione, gestione e valutazione del percorso ludico didattico. Alla Formazione Insegnanti, riconosciuta dal MIUR con un attestato di formazione da 20 ore, hanno partecipato 276 docenti che, così, hanno potuto approfondire i temi di Energicamente e proporre una serie di attività da fare in classe, con indicazioni per svolgere anche indagini e ricerche sul territorio.

Alternanza scuola-lavoro per gli alunni delle secondarie di II grado

Infine Energicamente ha coinvolto anche 150 studenti delle secondarie di II grado delle province di Arezzo, Prato, Siena, Ancona e Ascoli Piceno in un progetto di alternanza scuola-lavoro supportato da Legambiente con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti e formarli sui temi energetici di maggiore attualità, orientando anche le professionalità esistenti nel campo della green economy.